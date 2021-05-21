Лавров назвал условие дружбы России с США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что его разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном на встрече в Рейкьявике был откровенным, стороны внимательно выслушали друг друга и изложили свои позиции. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава МИД напомнил, что американская сторона часто обвиняет Россию во вмешательствах в выборы, в хакерских атаках.

«Но я напомнил ему, что все эти годы, когда обвинения звучали, мы просим американских коллег предоставить хотя бы одно доказательства хотя бы одного из этих наших деяний», — сказал Лавров в ходе российского марафона «Новое знание».

Дипломат подчеркнул, что за все годы никаких доказательств «вины» России никто не представил.

Накануне Лавров заявил, что обсудил с Блинкеном планы США разместить свои войска в Польше.

Переговоры главы российского МИДа Сергея Лаврова с главой американского Госдепартамента Энтони Блинкеном состоялись в ночь на 20 мая в исландском Рейкьявике на полях министерской встречи Арктического совета, они продолжались около двух часов.