Памфилова заявила, что в ЦИК ожидают провокации на сентябрьских выборах

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что в ЦИК ожидают провокаций на парламентских выборах, которые пройдут в сентябре. Об этом она сказала в интервью «Известиям».

По ее словам, ЦИК готов противостоять возможным провокациям.

«Мы знаем, что будут провокации. Мы в целом представляем технологии, которые будут использоваться для «сноса» выборов. Уже есть такие примеры на выборах, которые проходят по стране каждые выходные», — заявила Памфилова.

Она считает, что российским законодателям необходимо «более четко определить термин «иностранное вмешательство», поскольку «это могут быть разные формы».

Как пояснила глава ЦИК, это может быть физическое вмешательство. В качестве примера она привела выведение из строя сайтов. «А может быть и информационно-психологическое воздействие, пропаганда. Это может быть фабрикация каких-то фейков или определенные провокации. То есть реальное вмешательство в процедуры и дезорганизация работы комиссий — это одно, а искажение информации — это уже иная форма? Тут нужно разделять», — сказала Памфилова.

Она также отметила, что «подготовка по всевозможным формам влияния и вмешательства» в настоящее время осуществляется «весьма интенсивно».

Единый день голосования в 2021 году назначен на 19 сентября. В этот день пройдут выборы различного уровня, в том числе выборы депутатов Госдумы.

Ранее Памфилова заявила, что административный ресурс на выборах в России сократился до минимума.