МИД назвал один из критериев для внесения в список недружественных стран

Замглавы МИД Михаил Богданов заявил, что одним из критериев для включения в список недружественных стран может стать отношение государств к советским мемориалам, посвященным Великой Отечественной войне. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующее заявление было сделано во время заседания оргкомитета «Победа».

По словам Богданова, многие страны игнорируют договоренности в этой сфере. Он упомянул Польшу, в которой «власти выдумали концепцию <...> «символических памятников, подлежащих декоммунизации». Замглавы МИД пояснил, что такие действия противоречат положениям соглашения между правительствами России и Республики Польша о захоронениях и местах памяти героев войны и репрессий, которое было принято 24 февраля 1994 года.

Кроме того, Богданов подчеркнул, что Варшава пренебрегает перечнем мемориалов защитников отечества, павших на территории Польши, составленным руководством двух стран в 1997 году. Тогда документ насчитывал 561 объект, а к 31 марта текущего года сохранились 112 памятников. Замминистра заключил, что были ликвидированы 449 советских мемориалов, расположенных вне мест погребений.

Ранее в МИДе не исключили расширения списка недружественных стран.

14 мая правительство России утвердило перечень недружественных государств, куда вошли Чехия и США. В МИД Чехии в свою очередь заявили, что решение Москвы включить республику в список недружественных стран рассматривается «как еще один шаг к обострению отношений» не только с Прагой, но и с Евросоюзом и его союзниками.