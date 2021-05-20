Зеленский заявил о планах провести всеукраинский референдум по конфликту в Донбассе

close
Президент Украины Владимир Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти страны «через некоторое время» планируют провести всеукраинский референдум по решению конфликта в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС.

«Я уверен, что через некоторое время, потому что у нас несколько планов [по решению конфликта в Донбассе] — A, B, C, и мы об этом говорили — о прекращении войны и возвращении наших временно оккупированных территорий, — мы представим на рассмотрение общества референдум с такой тематикой», — сообщил украинский лидер.

Ранее президент Украины заявил, что решение вопроса конфликта в Донбассе и «деоккупации» украинских земель является приоритетом его работы. Он выразил надежду на то, что эти территории временно оккупированные и вскоре вернутся в состав украинского государства.

Владимир Зеленский победил на выборах президента Украины 21 апреля 2019 года, набрав во втором туре 73% голосов. Одним из главных обещаний политика в ходе предвыборной кампании были планы закончить войну в Донбассе, бороться с коррупцией.