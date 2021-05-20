Зеленский заявил о планах провести всеукраинский референдум по конфликту в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти страны «через некоторое время» планируют провести всеукраинский референдум по решению конфликта в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС.

«Я уверен, что через некоторое время, потому что у нас несколько планов [по решению конфликта в Донбассе] — A, B, C, и мы об этом говорили — о прекращении войны и возвращении наших временно оккупированных территорий, — мы представим на рассмотрение общества референдум с такой тематикой», — сообщил украинский лидер.

Ранее президент Украины заявил, что решение вопроса конфликта в Донбассе и «деоккупации» украинских земель является приоритетом его работы. Он выразил надежду на то, что эти территории временно оккупированные и вскоре вернутся в состав украинского государства.

Владимир Зеленский победил на выборах президента Украины 21 апреля 2019 года, набрав во втором туре 73% голосов. Одним из главных обещаний политика в ходе предвыборной кампании были планы закончить войну в Донбассе, бороться с коррупцией.