Госдеп США не стал указывать точное время переговоров Лаврова и Блинкена

Госдепартамент США в рабочем графике главы ведомства Энтони Блинкена не стал указывать точное время начла переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщает ТАСС.

«После полудня по местному времени госсекретарь Блинкен проведет встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Рейкьявике (Исландия)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом в документе указано начала переговоров Блинкена с главами МИД Канады, Финляндии, Норвегии и Швеции.

Встреча Лаврова и Блинкена, согласно распространенному графику, запланирована после рабочего ужина, который начнется в 22.00 по мск.

Ранее сообщалось, что переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и главы Госдепа США Энтони Блинкена пройдут 19 мая в Рейкьявике.

До этого Лавров сообщил, что Москва предлагала администрации президента США Джо Байдена «обнулить» взаимные претензии, накопленные со времен предыдущих глав Белого дома — Барака Обамы и Дональда Трампа, но Вашингтон отказался от таких шагов.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в ходе «доброжелательного, спокойного, прагматичного» разговора с американским коллегой Лавров заверил его в намерении Москвы искать взаимовыгодные решения по всем спорным вопросам с США.