Лавров и Блинкен проведут встречу 19 мая

Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и главы Госдепа США Энтони Блинкена пройдут 19 мая в Рейкьявике. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

«У госсекретаря Блинкена будет возможность встретиться с министром иностранных дел России Лавровым завтра вечером на полях Арктического совета. Двусторонняя встреча состоится после вечернего заключительного мероприятия Арктического совета и предоставит возможность проверить предложение о том, можем ли мы добиться более стабильных и предсказуемых отношений с Москвой», — сказал дипломат.

Ранее Лавров сообщил, что Москва предлагала администрации президента США Джо Байдена «обнулить» взаимные претензии, накопленные со времен предыдущих глав Белого дома — Барака Обамы и Дональда Трампа, но Вашингтон отказался от таких шагов.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в ходе «доброжелательного, спокойного, прагматичного» разговора с американским коллегой Лавров заверил его в намерении Москвы искать взаимовыгодные решения по всем спорным вопросам с США.