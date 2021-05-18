Нарышкин предупредил Запад о ненависти со стороны россиян

Западные санкции против России могут вызвать ненависть к странам Запада со стороны обычных россиян, предупредил глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в интервью «Би-би-си».

«Мы из года в год в последнее время замечаем рост неприятия со стороны российских граждан западной политики по отношению к России. Этот рост очень существенный. И было бы очень плохо, если бы вот это неприятие переросло в ненависть», — заявил Нарышкин.

По его словам, в России воспринимают санкции как неправовые, агрессивные и «подчас даже враждебные» действия. При этом россияне воспринимают такую линию Запада как угрозу, подчеркнул глава СВР.

Нарышкин добавил, что появление у россиян ненависти к Западу может привести к существенному осложнению международной обстановки, которое отразится на общем уровне безопасности и стратегической стабильности.

Ранее Нарышкин назвал очередной пакет антироссийских санкций со стороны США недружественным шагом.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении России. Санкции введены против 16 организаций и 16 физлиц, якобы связанных с приписываемым РФ вмешательством в американские выборы. США также высылают 10 российских дипломатов. Кроме того, Минфин США запретил компаниям скупать российский госдолг у ЦБ РФ, Минфина и ФНБ.