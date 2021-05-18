Блинкен раскритиковал действия России в Арктике

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен раскритиковал действия России в Арктическом регионе, а также заявил, что американская сторона хочет чтобы Арктика оставалась свободной от конфликтов зоной. Об этом сообщает Reuters.

«Мы видели, как Россия выдвигает незаконные морские претензии, в частности, свое регулирование иностранных судов, проходящих по Северному морскому пути, которые противоречат международному праву», — заявил Блинкен в ходе брифинга с министром иностранных дел Исландии в Рейкьявике.

По его словам, на данный момент необходимо избегать милитаризацию региона (Арктики), так как ее усиление может привести к большим проблемам.

«У нас было широкое сотрудничество в прошлом и, надеюсь, что оно сохранится в будущем», — добавил он.

Кроме того, американская сторона призвала Россию представить свою схему регулирования на рассмотрение Международной морской организации, однако еще не сделала этого, отметил Блинкен.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров и глава Госдепа США Энтони Блинкен договорились об отдельной встрече на Арктическом совете в Рейкьявике.