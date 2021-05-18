В ГД рассказали об антироссийских опорных пунктах «нежелательных организаций»

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев рассказал об опорных пунктах, через которые активно реализуются антироссийские проекты организаций, признанных в РФ нежелательными, передает РИА «Новости».

По его словам, такие «нежелательные организации в обход закона активно реализуют ориентированные на россиян проекты» при помощи сети «опорных пунктов», расположенных на территории стран Восточной Европы — Польши, Чехии; Прибалтики — Литвы, Эстонии; и некоторых государств постсоветского пространства — Грузии, Украины.

Депутат также сообщил, что Госдума во вторник, 18 мая, рассмотрит в первом чтении поправки в закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан», а также в Уголовный кодекс (ст. 284.1) и Уголовно-процессуальный кодекс РФ (ст. 31). Пискарев является одним из авторов данной инициативы.

Согласно проекту закона, предлагается, в частности, привлекать к уголовной ответственности за участие в обучении на зарубежных курсах и семинарах нежелательных неправительственных организаций (НПО). «Ответственность за участие в обучении на зарубежных курсах и семинарах нежелательных организаций, в соответствии с предложенной поправкой в статью 284.1 УК РФ, предлагается ввести как в виде штрафа от 300 тыс. до 500 тыс. руб., так и в виде обязательных или принудительных работ, а также в виде лишения свободы на срок от одного до четырех лет», — сказал Пискарев.

Он отметил, что такое наказание предполагается для лиц, уже подвергавшихся административному наказанию за подобные деяния. Кроме того, парламентарий указал, что организаторам «подобной деструктивной деятельности» грозит лишение свободы на срок до шести лет.