Лавров назвал позорной для Чехии историю со взрывами в Врбетице

Чехия с позором расхлебывает историю со взрывами на военных складах в Врбетице, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его слова приводит ТАСС.

«Путаются в показаниях, как у нас говорят, выдвигают все новые и новые какие-то версии. Надо сначала у себя разбираться с такими вещами, прежде чем выгонять дипломатов, обвиняя их в том, по чему даже еще не закончено следствие», — сказал глава российского МИДа.

Он также усомнился в том, что при таком подходе к вопросу расследование по делу о взрывах может закончиться «каким-то конкретным результатом».

Ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что взрывы во Врбетице могли быть устроены, чтобы скрыть недостачу боеприпасов на складах. При этом он сослался на главу минюста Марию Бенешову, с которой, по его словам, обсуждал этот вопрос. Впоследствии министр юстиции опровергла слова главы государства, сообщив, что ей неизвестно о каких-либо других версиях, кроме версии о «российском» происхождении взрывов.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице, в результате которого погибли два человека.

Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры Министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В дальнейшем глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава российского посольства, дав срок до конца мая.

14 мая правительство России утвердило перечень недружественных государств, на данный момент в нем числятся только Чехия и Соединенные Штаты.

В МИД Чехии в свою очередь заявили, что решение Москвы включить республику в список недружественных стран рассматривается «как еще один шаг к обострению отношений» не только с Прагой, но и с Евросоюзом и его союзниками. Чешский президент Милош Земан назвал решение России «глупостью».