Алиев назвал необоснованным обращение Армении в ОДКБ из-за ситуации на границе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что между Баку и Ереваном продолжаются переговоры относительно процесса уточнения границ, в связи с этим обращение армянской стороны к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) необоснованно. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского лидера.

В понедельник, 17 мая, Алиев провел телефонные переговоры с казахстанским коллегой Касым-Жомарт Токаевым, в ходе которых прокомментировал ситуацию на азербайджано-армянской границе.

Президент заявил, что Ереван «неадекватно реагирует» на процесс уточнения границы.

«Обращение Армении к ОДКБ по этому поводу — не что иное, как попытка интернационализации вопроса, и оно совершенно необоснованно, столкновений на границе не было, ситуация стабильная, переговоры продолжаются», — приводит пресс-служба слова Алиева.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов назвал «политизацией» обращение руководства Армении в ОДКБ.

12 мая минобороны Армении заявило, что силы Баку попытались провести определенные работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков. По словам Пашиняна, азербайджанские военные пересекли государственную границу с Арменией.

13 мая Ереван обвинил Азербайджан в попытке продвинуть свои войска на армянскую территорию на двух участках и возбудил дело из-за нарушения границы военными.

В США, в свою очередь, заявили, что ожидают отвода войск Азербайджана от границы с Арменией.