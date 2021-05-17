Генконсул США на Урале покидает Екатеринбург

Генеральный консул Соединенных Штатов в Екатеринбурге Эми Сторроу покинула свою должность на Урале. Об этом сообщается в прощальном обращении в официальном аккаунте диппредставительства в Instagram.

«Я всегда буду благодарна за то, что была частью екатеринбургского сообщества и встречалась с людьми в Челябинске, Новосибирске, Красноярске, Верхней Салде и Нижнем Тагиле, а также виртуально путешествовала в Пермь и Тюмень. Когда я вернусь домой, я расскажу американцам о духе этого региона, полном творчества и энергии, и о том, как много общего у американцев и россиян. А еще я угощу их пельменями», — отметила она.

Кроме того, Сторроу выразила надежду на то, что работа диппредставительства скоро будет возобновлена в полной мере.

Ранее официальный представитель госдепартамента Нед Прайс сообщил о том, что Соединенные Штаты надеются на то, что однажды они смогут открыть свои дипмиссии по всей России.

До этого в российском министерстве иностранных дел заявляли, что государственный департамент США может закрыть генконсульство во Владивостоке к середине весны, такое решение было принято бывшим американским госсекретарем Майком Помпео.