В Европарламенте составили рекомендации для ведения дел с Россией

Комитет по международным отношениям Европейского парламента представил проект документа, описывающего основные принципы выстраивания отношений с Россией, передает RT.

В докладе предлагается бороться с «российским вмешательством» в дела ЕС, противодействовать угрозе безопасности, ввести санкции, финансовый контроль и организовать международные расследования. Также в тексте говорится о необходимости поддержки «продемократического общества» в России с помощью борьбы с «русскоязычной пропагандой». Для этого Евросоюз может создать телеканал с круглосуточным вещанием.

Кроме того, в комитете сочли возможным признать нелегитимными предстоящие выборы в Госдуму, которые пройдут в сентябре.

«ЕС должен быть готов отказаться признавать парламент РФ и потребовать отстранения России из международных организаций с парламентскими ассамблеями в случае, если парламентские выборы в России в 2021 году будут признаны фальсифицированными», — сообщается в документе.

Для того, чтобы подтолкнуть россиян к демократическим переменам авторы доклада посоветовали объявить о выгодах, которые будут доступны после соответствующих преобразований. Речь идет об облегчении визового режима, программе инвестирования в свободную торговлю и модернизацию, а также стратегическом партнерстве — оно также должно обозначить готовность предложить потенциальные преимущества в обмен на демократические преобразования в России.

Также для «защиты демократии во всем мире» ЕС рекомендует объединиться с США и разработать совместные меры, связанные с санкциями, едиными условиями предоставления финансовой помощи и поддержкой активистов-правозащитников.

«ЕС и его страны-участники должны пересмотреть свои проекты по инвестиционной поддержке и экономическому сотрудничеству, начиная с приостановки проекта «Северный поток — 2», — считают в комитете.

Особое внимание уделяется мерам, направленным на «сдерживание российской агрессии». Для этого предлагается Евросоюзу совместно с НАТО и международными партнерами оказывать давление на Москву, чтобы она «не вмешивалась» в дела региона «Восточного партнерства» и вернула «оккупированные территории восточных государств-соседей ЕС».

Если же РФ продолжит «агрессивные угрозы и военные действия», то стоит быть готовыми к отключению страны от международной платежной системы SWIFT.

Ранее Евросоюз призвал Россию пересмотреть список недружественных стран.