ОПЗЖ прокомментировала идею обмена Медведчука на осужденных в России украинцев

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» обратилась к властям Украины с просьбой прекратить провокационные заявления и потребовала остановить политический террор, сообщает РИА «Новости».

«Запустив маховик политических репрессий, украинская власть не может остановиться. Заявления и действия ее представителей выходят все дальше за рамки норм Конституции, принципов демократии и здравого смысла», — указано в заявлении на сайте ОПЗЖ.

По мнению руководства партии, предложение секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова об обмене главы политического совета ОПЗЖ Виктора Медведчука на украинцев, которые отбывают наказание в России, является провокационным. Власти оказывают давление на суд по делу Медведчука о государственной измене, считают в его партии.

«Внесудебное наказание для собственных граждан, наложение санкций, отъем имущества, политический террор, удержание политических заложников — подобными методами действовал Адольф Гитлер в 30-х годах прошлого века», — заявили в ОПЗЖ.

Также партия потребовала вернуться к политическому урегулированию ситуации в Донбассе в соответствии с минскими соглашениями.

Ранее суд в Киеве отправил главу политического совета ОПЗЖ Виктора Медведчука под домашний арест. Он подозревается в государственной измене, расхищении национальных ресурсов в Крыму. Кроме того, ему инкриминируют «посягательство на нарушение обычаев войны». В настоящий момент по этому делу проходит и соратник Медведчука по партии Тарас Козак. Всего политикам может грозить до 15 лет лишения свободы.