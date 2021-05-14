В Раду внесли представление об отставке главы минздрава Украины

Пресс-секретарь спикера украинского парламента Ольга Туний заявила, что представление украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля об отставке главы минздрава Максима Степанова поступило в Верховную раду Украины. Об этом она сообщила у себя в Facebook.

Как пишет РИА «Новости», Степанов заявил, что не подавал заявление о своей отставке.

Ранее 14 мая стало известно, что министр развития экономики Украины Игорь Петрашко и министр транспорта и инфраструктуры Владислав Криклий подали в Верховную раду заявления об отставке.

По словам депутата от пропрезидентской партии «Слуга народа» Александра Качуры, министры решили покинуть свои посты по собственному желанию.

При этом СМИ уточняли, что Петрашко и Криклий написали заявление об отставке по настоятельной «просьбе» из Офиса президента Украины Владимира Зеленского.