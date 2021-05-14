В Кремле оценили выбор стран для перечня недружественных иностранных государств

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался насчет выбора стран для перечня недружественных России иностранных государств, передает ТАСС.

Журналисты задали ему вопрос о выборе стран для перечня недружественных иностранных государств и о том, подчеркивается ли таким образом готовность Москвы к диалогу.

Представитель Кремля в ответ заявил, что российская сторона «последовательно подчеркивает готовность к диалогу».

В пятницу, 14 мая, стало известно, что российское правительство включило США и Чехию в перечень недружественных государств.

Ранее в МИД России заявили о создании списка стран, которые получат статус «недружественных» России.

Согласно указу президента России Владимира Путина, «недружественным» государствам запретят нанимать российских граждан для работы в дипломатическом представительстве. Лимит сотрудников для каждого посольства будет устанавливать российское правительство. Другие конкретные меры против «недругов» пока не раскрываются, но известно, что они не будут касаться бизнеса.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице, в результате которого погибли два человека.

Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В дальнейшем глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава российского посольства, дав срок до конца мая.