СНБО Украины продлил санкции против ряда граждан и компаний России

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) решил продлить санкции в отношении ряда компаний и физических лиц России. Такое заявление сделал секретарь СНБО Алексей Данилов, передает ТАСС.

Он рассказал, что совет продлил ограничительные меры, срок которых истекает в мае, против «определенного числа граждан РФ и граждан Украины и компаний РФ».

Данилов при этом не привел других деталей.

Ранее в феврале сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении 19 юридических и восьми физических лиц. Под санкции попали в том числе и депутат Рады, председатель политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко.