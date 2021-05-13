МИД России исключил уступки до Договору по открытому небу

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в... Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в...
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в...
РИА «Новости»

Россия не пойдет на уступки в ситуации с Договором по открытому небу (ДОН), сообщила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова. Ее слова приводит ТАСС.

«Односторонних уступок от России ждать не следует», — заявила Захарова.

По ее словам, при сохранении статуса-кво все процедуры по выходу России из соглашения будут завершены в ближайшее время. При этом представитель МИДа добавила, что Москва готова обсуждать с партнерами взаимные озабоченности в данной сфере исключительно после возвращения в соглашение Соединенных Штатов.

«Практическое обсуждение станет возможным только после недвусмысленного заявления США о решении вернуться в договор», — подчеркнула Захарова.

Ранее официальный представитель американского Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты на данный момент не приняли решения по вопросу своего возвращения или невозвращения в ДОН. По его словам, в настоящее время ведется «активное изучение» связанных с этим вопросов.

11 мая российский президент Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о денонсации Россией Договора по открытому небу.

15 января Россия объявила о выходе из ДОН. Соглашение было подписано 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 22 ноября 2020 года США завершили процедуру по выходу из Договора.