Лавров предупредил об опасности применения силы и санкций в обход ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем оценил опасность односторонних санкций и силовых действий в обход структур ООН. Об этом сообщает ТАСС.

«Видим, как вне рамок ООН создаются ситуативные коалиции, партнерства, которые присваивают себе право говорить и действовать от имени всех остальных. Все это сопровождается критикой в адрес всемирной организации за ее якобы низкую эффективность, — подчеркнул он.

Кроме того, министр отметил, что существуют серьезные риски в контексте других нелегитимных действий, совершающихся в обход ООН.

«Прежде всего применение силы без наличия на то санкций Совета Безопасности, односторонние экономические санкции, которые, как правило, бьют по наиболее уязвимым слоям населения, лишь заводят ситуацию в тупик», — сказал он.

Ранее в МИД РФ заявили, что цель санкций Евросоюза — любой ценой сдержать развитие России. Также в ведомстве объяснили, что ограничительные действия ЕС идут вразрез с уставом ООН и основополагающими нормами международного права.