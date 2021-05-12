Генсек ООН заявил о ключевой роли «Спутника V» в решении мировой проблемы вакцинации

Генсек ООН Антониу Гутерриш на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» является одним из ключевых элементов для решение мировой проблемы вакцинации. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы, конечно, бы приветствовали, чтобы ВОЗ признала использование вакцины «Спутник V», я знаю, что такой процесс идет. Мы очень ценим то, что Российская Федерация предоставила возможность вакцинироваться сотрудникам ООН «Спутником V», и мы говорим о том, что это очень хороший знак, — сказал он.

Ранее Гутерриш призвал своих сотрудников вакцинироваться от коронавируса российским препаратом «Спутник V» в тех странах, где его применение одобрено медицинским регулятором.

До этого сообщалось, что ВОЗ рассчитывает оценить безопасность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в конце июня или июле.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».