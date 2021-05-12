СБ ООН созывает экстренное заседание из-за Палестины и Израиля

Совет безопасности ООН проведет экстренное заседание для обсуждения эскалации палестино-израильского конфликта, сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

Аналогичную информацию источник в Совбезе сообщил российскому агентству ТАСС. По его данным, консультации запланированы на 16.00 мск в среду, 12 мая.

Ранее боевое крыло радикального движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» объявило о запуске 130 ракет в сторону Тель-Авива и его окрестностей. Впоследствии лидер движения ХАМАС Исмаил Хания заявил, что проведя ракетный обстрел его бойцы нанесли поражение Израилю.

В понедельник вечером на границах сектора Газа началась крупнейшая за последние годы эскалация. Во вторник утром Армия обороны сообщила, что по территории Израиля из сектора Газа было выпущено более 200 ракет. В ответ на это израильские военные поразили 130 палестинских военных целей, ликвидировав порядка 15 членов боевых подразделений контролирующей Газу группировки ХАМАС, а также «Исламского джихада» (организация запрещена в России).

Армия Израиля призвала 5 тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов «Стражи Стены».