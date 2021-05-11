Глава МИД Турции заявил о необходимости отправки международных сил для защиты палестинцев

Глава МИД Турции заявил, что осуждения действий Израиля мало, нужны конкретные шаги, например, отправка «международных сил защиты» палестинцев. Об этом сообщает агентству «Анадолу».

«Осуждения мало, нужно принимать меры. Сегодня мы высказали некоторые предложения. В частности, создать исполнительную группу на уровне глав МИД стран Организации исламского сотрудничества. Но главное — нужно защищать мирное население Палестины. Сегодня мы призвали ускорить усилия по созданию механизма подобной защиты, включая отправку международных силы защиты», — сказал Чавушоглу.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва глубоко озабочена опасным развитием ситуации в секторе Газа и Восточном Иерусалиме.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Во вторник утром Армия обороны сообщила, что по территории Израиля из сектора Газа было выпущено более 200 ракет. В ответ на это израильские военные поразили 130 палестинских военных целей, ликвидировав порядка 15 членов боевых подразделений контролирующей Газу группировки ХАМАС, а также «Исламского джихада» (организация запрещена в России).

Армия Израиля призвала 5 тыс. резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов «Стражи Стены».