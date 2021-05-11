Зеленский заявил о последствиях эскалации конфликта в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эскалации конфликта в государстве не будет, так как это может привести к мировой войне, а на сегодняшний день мир к такому не готов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Готовы ли мы, готов ли мир и Европа к полномасштабной войне? Я думаю, что никто не готов совсем… Я считаю, Россия не может на это пойти, я считаю, это может быть мировая война. Это очень опасно. Бояться нечего и некого, потому что мы на своей земле», — подчеркнул он.

Кроме того, Зеленский отметил, что за последний месяц эскалация уменьшилась.

«Я считаю, была мощная эскалация. Я считаю, на сегодня это остановилось... Эскалация уменьшилась за последний месяц - это точно. Как будет дальше, будем верить в то, что войны полномасштабной не будет», — добавил он.

Также украинский лидер уточнил, что страны Запада в последнее время выражают обеспокоенность из-за якобы усиления «агрессивных действий» со стороны РФ на Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс в сопровождении послов стран Европейского союза и Группы семи (G7), сообщается на сайте офиса украинского лидера.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах и вблизи них и совершать наступательные и разведывательно-диверсионные действия.

В конце февраля 2021 года вооруженный конфликт в Донбассе обострился, в регионе практически ежедневно фиксировались перестрелки, в частности с использованием минометов и гранатометов. Стороны обвиняют в эскалации напряженности друг друга.