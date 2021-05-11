Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Российской Федерацией Договора по открытому небу. Документ был размещен в базе данных нижней палаты во вторник, 11 мая.

Ранее Путин назначил заместителя главы министерства иностранных дел Сергея Рябкова официальным представителем при рассмотрении палатами Федерального Собрания вопроса о денонсации РФ Договора по открытому небу.

Договор по открытому небу является одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Таким образом позволяется 34 странам-участницам открыто собирать данные о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. При этом процедура выхода Соединенных Штатов из Договора по открытому небу закончилась 22 ноября 2020 года.

ДОН был подписан 24 марта 1992 года в городе Хельсинки.