Латвийский президент назвал Вторую Мировую войну «чужой»

Президент Латвии Эгилс Левитс в ходе возложения цветов на Братском кладбище в Риге заявил, что для его страны Вторая Мировая война была «чужой», сообщает РИА «Новости».

«Восьмого мая мы поминаем жертв Второй мировой войны. Латвия не принимала участие во Второй мировой войне, для нас это была чужая война. Наши парни были призваны в армии в обе из воюющих сторон, они воевали за свои цели в составе чужих армий, и у нас было очень много гражданских жертв», — заявил Левитс.

Он считает, что разгром нацизма не стал освобождением Латвии.

«Нам эта дата освобождение не несет, но мы солидарны и радуемся вместе с датчанами, норвежцами, нидерландцами, бельгийцами, французами и другими народами Европы, которым эта дата несет освобождение. К сожалению, мы помним и то, что в Латвии одна оккупационная власть с окончанием войны была сменена другой», — пояснил Левитс.

В ходе Великой Отечественной войны в рядах Красной армии служили десятки тысяч латышей, в том числе — в 130-м стрелковый корпусе, 201-й Латышской стрелковой дивизии и других соединениях РККА. Почти пять тысяч партизан действовали в Латвии, а названные выше подразделения непосредственно участвовали в освобождении Латвии от немецко-фашистских захватчиков.

Всего Героями Советского Союза стали 12 представителей латышского народа.

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