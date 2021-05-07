Лукашенко заявил о готовности провести досрочные выборы в Белоруссии вместе с США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти республики готовы провести досрочные выборы президента, но одновременно с новыми выборами в США, сообщает БелТА.

«Я за. Публично об этом говорю. Я за выборы, которых они (Запад) требуют. Я переживу все, переступлю через то, что мы независимы, суверенны», — сказал глава республики.

При этом Лукашенко напомнил, что во время последних выборов в США люди голосовали по почте, а бюллетени с подписями за экс-президента Дональда Трампа выбрасывались в урны. Эти факты показывали по всему миру, дополнил глава Белоруссии.

По словам Лукашенко, противники Трампа «вытерли ноги о действующего президента».

Ранее министры иностранных дел стран G7 призвали власти Белоруссии провести новые выборы и освободить всех политических заключенных.