В ЕС готовятся создать военные силы быстрого реагирования

Европейская комиссия подготовит предложения по формированию оперативных войск Евросоюза быстрого реагирования на мировые кризисы. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет РИА «Новости».

«Мы вернулись к идее формирования подразделения быстрого реагирования, которое могло бы действовать первым в случае кризиса. Соответствующее предложение мы подготовим для государств-членов», — сказал он.

По его словам, Евросоюзу следует быть лучше подготовленным к тому, что происходит в мире.

Ранее Совет глав минобороны Евросоюза одобрил приглашение Канады, Норвегии и США в создаваемую оборонную программу PESCO. Эти три государства станут первыми не входящими в Евросоюз странами, которые поучаствуют в оборонном проекте.

PESCO — программа Евросоюза, призванная стимулировать страны увеличить расходы на оборону и повысить сотрудничество в этой сфере.