Блинкен заверил Зеленского в поддержке суверенитета Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен в беседе с украинским президентом Владимиром Зеленским заверил, что США и «Большая семерка» поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины. Об этом пишет «Интерфакс».

«Господин президент, мы говорили с вами, и я ещё раз повторяю, что мы поддерживаем суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины», — сказал Блинкен.

Также американский дипломат отметил, что США рассматривают возможность увеличить помощь Киеву в сфере безопасности.

Ранее Зеленский поблагодарил госсекретаря США за санкции Вашингтона, введенные против России. Также украинский политик заявил, что обсуждались ситуация на Донбассе и ход реформ на Украине.