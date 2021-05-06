Зеленский поблагодарил Блинкена за санкции против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил госсекретаря США за санкции Вашингтона, введенные против России. Об этом пишет РИА «Новости».

«Мы обсудили не только вопросы оккупации наших территорий и незаконной аннексии Крыма со стороны РФ. Мы обсудили вопросы «Северного потока — 2». Это для нас также очень чувствительный вопрос», — приводятся слова Зеленского.

Также украинский политик заявил, что обсуждались ситуация на Донбассе и ход реформ на Украине.

В четверг, 6 мая, Блинкен прибыл в Киев. Его самолет приземлился в «Международном аэропорту «Борисполь».

Ранее эксперты рассказывали, что госсекретарь США встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудит отношения между Вашингтоном и Киевом.