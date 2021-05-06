Зеленский поблагодарил Блинкена за санкции против РФ
Карина Казанцева
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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил госсекретаря США за санкции Вашингтона, введенные против России. Об этом пишет РИА «Новости».
«Мы обсудили не только вопросы оккупации наших территорий и незаконной аннексии Крыма со стороны РФ. Мы обсудили вопросы «Северного потока — 2». Это для нас также очень чувствительный вопрос», — приводятся слова Зеленского.
Также украинский политик заявил, что обсуждались ситуация на Донбассе и ход реформ на Украине.
В четверг, 6 мая, Блинкен прибыл в Киев. Его самолет приземлился в «Международном аэропорту «Борисполь».
Ранее эксперты рассказывали, что госсекретарь США встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудит отношения между Вашингтоном и Киевом.