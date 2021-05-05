Мюнхенская конференция по безопасности пройдет онлайн

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступает на Мюнхенской конференции Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступает на Мюнхенской конференции
Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступает на Мюнхенской конференции
Michaela Rehle/Reuters

В 2021 году Мюнхенская конференция по безопасности пройдет в онлайн-формате. Об этом пишет издание Bild со ссылкой на официального представителя Кристиана Тильса.

«Риск для нас слишком велик. Никто не может предсказать, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. Поэтому очная конференция невозможна», — сказал Тильс.

Ранее сообщалось, что организаторы рассчитывают провести мероприятие в традиционном формате.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявила о необходимости выработки общей стратегии США и Европы в отношении России.

Кроме того, глава Мюнхенской конференции по безопасности, германский дипломат Вольфганг Ишингер заявлял, что некоторые страны Европы нуждаются в защите от России. При этом он добавил, что «устойчивая архитектура безопасности Европы» может быть создана только при участии Российской Федерации.