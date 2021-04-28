В Сирии заявки на участие в президентских выборах подало рекордное число человек

Народный совет Сирии получил 51 заявку на регистрацию в качестве кандидатов на президентских выборах. Об этом сообщило агентство SANA.

«Глава Народного совета заявил о передаче со стороны высшего конституционного суда заявки от кандидата Хасана Рабии Рувейли на должность президента. Это 51-я заявка на участие в президентских выборах», — говорится в публикации.

На выборах в 2014 году были зарегистрированы 24 заявки, из них в выборах поучаствовали три кандидата, в том числе действующий глава государства Башар Асад.

Президентские выборы в Сирии должны пройти 26 мая.

Ранее президент России Владимир Путин и сирийский лидер Башар Асад в ходе телефонного разговора в понедельник, 26 апреля, обсудили вопрос поставки российских вакцин от коронавируса в Сирию.

Отмечается, что главы государств также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в частности, перспективы дальнейшего развития торгово-экономических и гуманитарных связей.