В Кремле объяснили, почему переговоры по Украине находятся на паузе

РђР»РµРєСЃРµР№ РќРёРєРѕР»СЊСЃРєРёР№/Р Р?Рђ РќРѕРІРѕСЃС‚Рё

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине в данный момент находятся на паузе. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Что касается процесса переговорного — да, он пока на паузе», — сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что у Соединенных Штатов сейчас много других дел. Из-за этого достаточно трудно организовать консультации в трехстороннем формате, пояснил пресс-секретарь президента РФ.

Как отметил Песков, Москва и Киев продолжают по отдельности контактировать с Вашингтоном. Стороны в таком режиме обмениваются мнениями и информацией.

В начале апреля украинский лидер Владимир Зеленский предложил новый формат переговоров по урегулированию конфликта, который подразумевает замену трехсторонних встреч визитами американской делегации сначала в Киев, а затем в Москву. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров в ходе беседы с журналистами «Газеты.Ru» прокомментировал эту инициативу, назвав ее глупостью. Он обратил внимание, что в первую очередь диалог должны вести непосредственные участники конфликта — РФ и Украина.

Ранее в МИД РФ назвали кратчайший путь урегулирования на Украине.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!