В России элита выстроилась в очередь за бункерами, испугавшись третьей мировой войны

SHOT: спрос на ядерные бункеры в России вырос на 140% после эскалации в Иране

В России на 140% вырос спрос на ядерные бункеры после обострения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным издания, основными заказчиками частных ядерных убежищ являются напуганные третьей мировой войной московские топ-менеджеры, крупные бизнесмены, а также несколько чиновников. Как рассказал владелец одной из компаний-производителей, очередь на изготовление личных бункеров растянулась до лета. Он сообщил, что с начала марта заказы поступают почти ежедневно.

Цены начинаются от 2 млн рублей за самую простую модель. За эти деньги можно приобрести укрепленную стальную бочку на двоих с минимальных набором удобств. Ее закапывают на глубину до 5 метров, оставляя выход для забора воздуха. За дополнительную плату можно увеличить площадь убежища, установить кухню, душ, диван и даже телевизор. Люксовые варианты стоят от 20 млн рублей и выглядят внутри как полноценная квартира.

До этого президент США рассказал журналистам о строительстве бункера на территории Белого дома. По его словам, огромный военный комплекс появится под недостроенным бальным залом. Бомбоубежище обойдется в $400 млн, уточнил американский лидер.

Строение будет оснащено пуленепробиваемыми окнами, системами кондиционирования воздуха, которые помогут пережить химическую атаку, и средствами биологической защиты по всему периметру. Кроме того, внутри будет медпункт и спецзащита от беспилотников снаружи.

Ранее британец купил самолет и делает из него бункер на случай ядерной войны.