В Калининградской области потушили пожар в торговом центре

Ekaterina Sychkova/Global Look Press

В Калининграде потушили пожар в торговом центре (ТЦ) «Гигант». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

«Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар. Причину установят дознаватели ведомства», — сказано в сообщении.

Возгорание произошло накануне. Как сообщали в МЧС РФ, площадь пожара достигла тысячи квадратных метров.

Позже губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил, что в результате чрезвычайного происшествия пострадали три человека. Глава региона выезжал на место случившегося. По его данным, работали семь бригад скорой помощи и 85 спасателей. Также использовали 17 пожарных машин.

В марте в Солнечногорске Московской области загорелось здание строительного рынка. Огнем было охвачено около 5 тыс. квадратных метров территории рынка. Вдобавок пламя перекинулось на здание стоящего рядом ТЦ.

Ранее в ТЦ подмосковного Королева произошел крупный пожар.

 
