Московский школьник выбросил из окна 40 тысяч долларов из-за мошенников

В Москве 17-летний подросток выбросил из окна 40 тысяч долларов, принадлежавших его матери. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошел в Перово, мать подростка рассказала, что в субботу сын приехал к ней в гости. Пока она готовила еду на кухне, парень отдыхал на диване. Через некоторое время он сообщил, что плохо себя чувствует и пойдет спать. Позже женщине написал неизвестный и прислал фотографию ее домашнего сейфа с вопросом: «Не хочешь ли ты вернуть деньги?».

Москвичка побежала к тайнику, из которого уже пропали все сбережения. Сын признался, что стал жертвой мошенников. Пока мать была занята, он сложил 40 тысяч долларов в сумку и выбросил из окна, а снизу уже ждал сообщник аферистов. Женщина обратилась в полицию.

До этого в Санкт-Петербурге шестиклассница выбросила из окна рюкзак с деньгами на «лечение мамы после ДТП», которого не было. Деньги забрала «курьер» — как выяснилось позже, 16-летняя девушка, дроппершу задержали на бульваре Новаторов. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере

Ранее юноша ограбил квартиру в Екатеринбурге по наводке мошенников и сам сдался полиции.