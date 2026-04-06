Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Автомобили

Суд смягчил наказание для гаишника, который спровоцировал смертельное ДТП

Гаишнику, устроившему фатальное ДТП с подростком, смягчили меру пресечения
Соцсети

В Ленинградской области сотрудник ГИБДД устроил серьезную аварию с мотоциклистом-подростком. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Опасный маневр на Ропшинском шоссе совершил служебный автомобиль под управлением инспектора местного ОМВД — выехал на обочину (без включенных спецсигналов) и поставил под удар 16-летнего мотоциклиста. Парень не успел затормозить и выехал на встречку прямо под колеса грузовика. Врачам не удалось спасти подростка», – говорится в публикации.

По данным канала, в результате длительных следственных проверок и экспертиз СК региона спустя практически два года после произошедшего ДТП принял решение о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий, совершенном с причинением тяжких последствий в отношении несовершеннолетнего.

Также сообщается, что сотрудника ГИБДД, который в момент аварии был за рулем, задержали. При этом несмотря на ходатайство следствия об аресте, суд избрал более мягкую меру в виде запрета определенных действий.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
