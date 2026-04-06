Суд смягчил наказание для гаишника, который спровоцировал смертельное ДТП

В Ленинградской области сотрудник ГИБДД устроил серьезную аварию с мотоциклистом-подростком. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Опасный маневр на Ропшинском шоссе совершил служебный автомобиль под управлением инспектора местного ОМВД — выехал на обочину (без включенных спецсигналов) и поставил под удар 16-летнего мотоциклиста. Парень не успел затормозить и выехал на встречку прямо под колеса грузовика. Врачам не удалось спасти подростка», – говорится в публикации.

По данным канала, в результате длительных следственных проверок и экспертиз СК региона спустя практически два года после произошедшего ДТП принял решение о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий, совершенном с причинением тяжких последствий в отношении несовершеннолетнего.

Также сообщается, что сотрудника ГИБДД, который в момент аварии был за рулем, задержали. При этом несмотря на ходатайство следствия об аресте, суд избрал более мягкую меру в виде запрета определенных действий.

