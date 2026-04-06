В МВД предупредили о мошеннической рассылке якобы от Минцифры

Киберполиция предупредила о новой схеме мошенников, при которой злоумышленники рассылают сообщения от имени Минцифры России, предлагая оформить «цифровую доверенность». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

В УБК МВД РФ заявили о распространении мошеннической рассылки якобы от имени Минцифры России, в которой говорится об оформлении цифровой доверенности. Целью аферистов при этом является запугивание получателя, чтобы заставить его перезвонить на указанные в рассылке номера, принадлежащие преступникам.

После получения ответа от жертвы мошенники усиливают давление: представляются сотрудниками государственных или правоохранительных органов и заявляют, что от имени позвонившего якобы совершаются противоправные действия. В МВД подчеркнули, что данные «доверителя» в рассылке подбираются неслучайно. Так, киберполиция опубликовала на своей странице в мессенджере пример, где используется имя уроженца Киева, включенного в публичный реестр террористов — это имя было выбрано для запугивания и усиления психологического воздействия на жертву.

Ранее россиянка передала деньги мошенникам после шести попыток полиции и банков ее остановить.

 
