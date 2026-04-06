Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

Поклонская отказалась отвечать на вопрос о «служебных романах»

Кадр из видео/Осторожно: Собчак/YouTube

Бывший прокурор Крыма и экс-депутат Госдумы Радведа (Наталья) Поклонская в интервью Ксении Собчак отказалась отвечать на вопрос о служебных романах и харассменте в российской политике.

Собчак назвала Поклонскую одной из самых красивых женщин на в государственной службе. После этого она спросила, были ли попытки «служебных романов» или харассмента. Журналистка поинтересовалась, предлагали ли Поклонской пойти на ужин с возможным продолжением ради повышения по службе.

«Нет, об этом я рассказывать не буду», — сказала Поклонская.

Вспоминая работу с действующим главой ЛДПР Леонидом Слуцким, который в 2018 году обвинялся в сексуальных домогательствах, она подчеркнула, что к ней он «не приставал» и назвала политика милейшим человеком.

При этом Поклонская отметила, что негативно относится к любым проявлениям харассмента.

29 октября стало известно, что Поклонская сменила имя на Радведу. Ее новое имя показал блогер Сергей Мардан, который судится с советником Генпрокурора по иску о защите чести и достоинства. По его словам, экс-прокурор Крыма решила разорвать «все связи со столь ненавистным ей христианством» и «носить погоняло персонажа из какой-то онлайн-игры». Поклонская в ответ обвинила Мардана в раскрытии персональных данных.

Ранее Поклонская назвала свое видение новой идеологии в России.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!