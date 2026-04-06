Поклонская отказалась отвечать на вопрос о «служебных романах»

Поклонская не стала отвечать на вопрос о служебных романах и харассменте

Бывший прокурор Крыма и экс-депутат Госдумы Радведа (Наталья) Поклонская в интервью Ксении Собчак отказалась отвечать на вопрос о служебных романах и харассменте в российской политике.

Собчак назвала Поклонскую одной из самых красивых женщин на в государственной службе. После этого она спросила, были ли попытки «служебных романов» или харассмента. Журналистка поинтересовалась, предлагали ли Поклонской пойти на ужин с возможным продолжением ради повышения по службе.

«Нет, об этом я рассказывать не буду», — сказала Поклонская.

Вспоминая работу с действующим главой ЛДПР Леонидом Слуцким, который в 2018 году обвинялся в сексуальных домогательствах, она подчеркнула, что к ней он «не приставал» и назвала политика милейшим человеком.

При этом Поклонская отметила, что негативно относится к любым проявлениям харассмента.

29 октября стало известно, что Поклонская сменила имя на Радведу. Ее новое имя показал блогер Сергей Мардан, который судится с советником Генпрокурора по иску о защите чести и достоинства. По его словам, экс-прокурор Крыма решила разорвать «все связи со столь ненавистным ей христианством» и «носить погоняло персонажа из какой-то онлайн-игры». Поклонская в ответ обвинила Мардана в раскрытии персональных данных.

Ранее Поклонская назвала свое видение новой идеологии в России.