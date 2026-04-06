Политолог назвал цель визита Зеленского в Сирию

Политолог Иван Мезюхо в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал недавнюю встречу украинского лидера Владимира Зеленского с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа.

Эксперт выразил уверенность, что Зеленский пытается навредить отношениям нового сирийского правительства с Москвой. Он напомнил, что аш-Шараа в январе посещал Россию и встречался с президентом Владимиром Путиным.

Для лидера Сирии, по его мнению, встречи с Зеленским — возможность выполнить «больший маневр» в отношениях с Россией, показав, что у него есть контакты как с западными лидерами, так и с Киевом.

«Аш-Шараа, скажем так, пытается выглядеть более серьезным политическим игроком, чем он является на сегодняшний день. Зеленский и аш-Шараа, осуществляя постоянные внешнеполитические контакты на высшем уровне, подыгрывают друг другу, и используют друг друга для воздействия на российское государство», — сказал Мезюхо.

5 апреля Зеленский нанес визит в Дамаск. Вслед за ним в сирийскую столицу вылетел глава МИД Турции Хакан Фидан.

В сентябре 2025 года Украина и Сирия возобновили дипломатические отношения, которые были разорваны по инициативе Киева.

Коммюнике об установлении дипотношений было подписано на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в присутствии Зеленского и Ахмеда аш-Шараа.

Украина разорвала отношения с Сирией в 2022 году, когда республику возглавлял Башар Асад, из-за решения Дамаска признать Луганскую (ЛНР) и Донецкую (ДНР) народные республики.

Ранее Украина разорвала дипотношения с Никарагуа.