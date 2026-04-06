Российские средства ПВО за сутки сбили почти 700 украинских дронов

Минобороны России: средства ПВО за сутки сбили 693 дрона и 12 авиабомб ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки уничтожили 693 дрона, 12 авиабомб, три реактивных снаряда HIMARS и две управляемые ракеты «Нептун» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

По подсчетам журналистов РИА, российские военнослужащие за неделю перехватили и уничтожили не менее 1904 украинских беспилотников над регионами России.

До этого министр обороны России Андрей Белоусов оценил эффективность российских систем противовоздушной обороны. По его словам, силы ПВО отражают в среднем 97% украинских атак.

Ранее Трамп пригрозил прекратить поставки оружия Украине.