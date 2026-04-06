Российские средства ПВО за сутки сбили почти 700 украинских дронов

Минобороны России: средства ПВО за сутки сбили 693 дрона и 12 авиабомб ВСУ
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки уничтожили 693 дрона, 12 авиабомб, три реактивных снаряда HIMARS и две управляемые ракеты «Нептун» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 693 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

По подсчетам журналистов РИА, российские военнослужащие за неделю перехватили и уничтожили не менее 1904 украинских беспилотников над регионами России.

До этого министр обороны России Андрей Белоусов оценил эффективность российских систем противовоздушной обороны. По его словам, силы ПВО отражают в среднем 97% украинских атак.

Ранее Трамп пригрозил прекратить поставки оружия Украине.

 
