В Госдуме назвали способы усилить контроль за электросамокатами

Полностью регулировать электросамокаты в России получится, если ограничить их скорость в пешеходных зонах до 10 километров в час, обязать граждан соблюдать правила дорожного движения (ПДД) и сделать для таких транспортных средств специальные дорожки в прогулочных зонах. Об этом НСН сообщил зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

«Нужно еще больше ограничить их скорость в пешеходных зонах до 10 километров в час. Также каждый, кто пользуется электросамокатом, должен знать и соблюдать правила дорожного движения, то есть руками показывать повороты, как это делают велосипедисты и так далее. В прогулочных зонах должны быть отдельно дорожки для велосипедов и для электросамокатов», — заявил Гусев.

Депутат также предложил упростить процедуру постановки на госучет для этих транспортных средств. Он отметил, что сейчас электросамокатам в Москве присвоены номера в рамках компании-владельца, благодаря чему видеокамеры фиксируют нарушителей. По словам парламентария, такие же номера следует ввести по всей России.

При этом Гусев подчеркнул, что электровелосипеды требуют особо тщательного регулирования. Необходимо делать отдельные права для водителей этих транспортных средств.

Эксперт телеканала «Доктор», врач-травматолог, ортопед, кандидат медицинских наук Марк Алексанян до этого объяснил в беседе с «Газетой.Ru», что когда человек перемещается со скоростью 50, 70 или даже 100 километров в час на электросамокате и других видах СИМ, любое столкновение или падение может обернуться серьезной аварией.

Ранее в двух подмосковных городах запретили аренду электросамокатов.