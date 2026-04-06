Туриста эвакуировали с горы после того, как его более 100 раз ужалили пчелы

В США туриста, которого 100 раз ужалили пчелы, эвакуировали с горы

В американском штате Аризона туриста пришлось срочно спасать с горы после того, как на него напал рой пчел. По данным пожарной службы Финикса, мужчину ужалили более 100 раз, пишет Unilad.

Инцидент произошел в районе вершины горы Лук-аут на севере Финикса. Около 10 часов утра мужчина совершал восхождение, когда на него внезапно напали насекомые. Из-за большого количества укусов турист получил серьезные травмы и не смог самостоятельно спуститься вниз.

Для эвакуации была проведена специальная спасательная операция с использованием вертолета. Мужчину подняли с горы по воздуху, после чего передали бригаде скорой помощи и доставили в местную больницу в критическом состоянии.

Спасатели призвали туристов избегать мест, где могут находиться потревоженные ульи, а также не использовать духи и другие ароматические средства перед выходом на природу, поскольку запахи могут привлекать пчел.

Также рекомендуется носить светлую одежду, так как она, по словам специалистов, снижает вероятность агрессивной реакции насекомых. Если человек столкнулся с роем, спасатели советуют как можно быстрее покинуть место и в первую очередь защищать голову и лицо.

Эксперты отмечают, что большинство диких пчел в Аризоне — это медоносные пчелы, известные своей агрессивностью и способностью яростно защищать ульи.

Ранее врач развеял миф о том, что мед лечит.