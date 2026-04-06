Учительницу уволили за демонстрацию откровенных фото на OnlyFans коллеге

В США учительница показала коллеге фото с OnlyFans и лишилась работы

В США учительницу уволили за показ коллеге откровенных фото на платформе OnlyFans во время рабочего дня, пишет Complex.

Патриция Пайк, работавшая учительницей в средней школе, находилась в классе и использовала личный мобильный телефон, чтобы показать коллеге откровенные изображения мужчин на платформе OnlyFans.

Позже другой сотрудник сообщил о случившемся директору школы Мэнди Рейнольдс, после чего с Пайк была немедленно проведена служебная беседа. Согласно материалам дела, сотрудница признала, что показывала фото коллеге, после чего добавила, что могла бы «сдать других», но не собирается этого делать.

В тот же день школьный округ принял решение об увольнении учительницы, сославшись сразу на два нарушения: демонстрацию контента для взрослых на рабочем месте и использование личного телефона в рабочее время.

Отмечается, что внутренние правила школы запрещают использование мобильных устройств в личных целях даже после окончания занятий, пока сотрудники официально находятся на смене.

После увольнения Пайк подала заявление на получение пособия по безработице, однако ее запрос отклонили.

