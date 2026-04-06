СМИ назвали следующий шаг США и Израиля в войне против Ирана

США и Израиль намерены подорвать экономику Ирана, чтобы стране было сложно восстановиться после завершения конфликта. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Издание со ссылкой на израильского чиновника сообщает, что Израиль ожидает разрешения от Вашингтона, чтобы начать наносить удары по иранским энергетическим объектам. И это потенциально может подорвать добычу нефти и газа в стране, отметила газета.

По словам журналистов, цель США и Израиля сейчас — снизить экономическое влияние Ирана, которые он получил за счет блокировки Ормузского пролива. И для этого Израиль и США также активизировали атаки на объекты, не относящиеся к энергетическому сектору, в том числе на крупнейшие сталелитейные и нефтехимические заводы Ирана, а также на другую инфраструктуру страны. Выбор таких целей чреват «превращением конфликта в войну на истощение в экономической сфере».

«Израильские атаки на экономические объекты уже были сосредоточены на предприятиях металлургической, нефтехимической и фармацевтической промышленности, которые в совокупности приносят Ирану миллиарды долларов дохода», — пишет WSJ.

Несколько иранцев также заявили газете, что цены на продукты в стране уже резко выросли, а безработица увеличилась после закрытия заводов, которые попали под удары.

Директор иранской программы в Тель-Авивском институте исследований национальной безопасности Раз Зимт отметил, что Иран, по всей видимости, готов к дальнейшим экономическим трудностям. Он подчеркнул, что Тегеран получил от войны «определенные экономические выгоды», в том числе возможность транспортировать нефть по высоким ценам. Однако Зимт уверен, что эти преимущества «перевешивает» ущерб, нанесенный иранской экономике.

В марте Минфин США выдал лицензию на доставку и продажу нефти и нефтепродуктов из Ирана, которые были погружены на суда не позднее 20 марта. Мера будет действовать до 19 апреля. Министр энергетики США Крис Райт говорил, что после снятия санкций с иранской нефти, находящейся на танкерах в море, ее можно будет доставить в порты Азии за три-четыре дня.

5 апреля заместитель по связям офиса президента Ирана Сейед Мехди Табатабаи заявил, что Иран откроет Ормузский пролив лишь в том случае, если Тегерану выплатят военные компенсации за транзит судов.

