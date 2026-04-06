В Ассоциации лыжных видов спорта хотят обсудить с FIS причины недопуска Большунова

Председатель Ассоциации лыжных видов спорта России Дмитрий Свищев считает, что трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова могут не допускать к международным турнирам из-за его высокого уровня. Его слова приводит РИА Новости.

«Он, безусловно, один из сильнейших спортсменов современности. Возможно, именно поэтому его и не допускают к международным соревнованиям, придумывая различные причины. Это, кстати, тоже будет одной из тем наших обсуждений с международной федерацией», —сказал Свищев.

Савелий Коростелев и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях в нейтрально статусе. Они приняли участие в этапах Кубка мира, а также выступили на Олимпийских играх 2026 года.
Международная федерация лыжного спорта (FIS) отказалась предоставить Большунову нейтральный статус.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

Ранее в сборной России удивились словам Большунова о заговоре против него.

 
