В эфире «Радиостанции Судного дня» прозвучало новое послание

«Радио Судного дня» вышло в эфир со словами «Гот» и «Блудонатр»

В эфире коротковолновой «Радиостанции Судного дня» прозвучали два загадочных слова. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий ее активность.

«НЖТИ 05546 ГОТ 3287 2445 БЛУДОНАТР 2357 6493», — прозвучало в эфире в 11:40 мск.

В прошлом году британский таблоид Express писал, что сообщения «Радиостанции Судного дня» вызывают беспокойство на Западе. В публикации отмечается, что передачи УВБ-76 чаще всего фиксируются в периоды обострения международной напряженности, что, по мнению экспертов, усиливает опасения о возможном глобальном конфликте.

УВБ-76 работает с конца 1970-х годов. В штатном режиме она передает непрерывный жужжащий сигнал, из-за которого получила прозвище «Жужжалка». Любители радиоперехватов связывают станцию с закрытой системой связи, предположительно созданной в СССР во времена Холодной войны и продолжающей функционировать до сих пор.

Ранее «Радиостанция Судного дня» транслировала Shaman и «Лебединое озеро».