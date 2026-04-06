В «Спартаке» заявили о возвращении спартаковского духа

Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао заявил о возвращении спартаковского духа. Его слова приводит Legalbet.

«Да, спартаковский дух вернулся, сто процентов», — сказал Кахигао.

После 23 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» с 41 набранным очком занимает шестое место в таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 11 баллов.

В последнем матче красно-белые обыграли «Локомотив». Встреча, которая прошла 5 апреля на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 2:1. На 23-й минуте счет открыл игрок «Локомотива» Сесар Монтес. Эсекьель Барко на 66-й минуте сравнял счет ударом с пенальти. Точный удар Пабло Солари на 83-й минуте принес красно-белым победу.

В ближайшем матче «Спартак» 8 апреля сыграет с «Зенитом» в полуфинале Пути регионов Кубка России. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге.

