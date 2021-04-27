В МИДе Словакии выразили стремление строить отношения с Россией

Словакия хочет строить отношения с Москвой, опираясь на взаимное сотрудничество и уважение, а также соблюдая нормы международного права. Об этом заявил глава МИД Словакии Иван Корчок, пишет ТАСС.

«Словакия хочет строить отношения с Россией на основе взаимного уважения и соблюдения всем известных норм международного права», — сказал Корчок.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание глав правительств Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) «по российскому вопросу».

Ранее чешский президент Милош Земан заявлял о том, что служба безопасности и информации Чехии не сообщала в своем отчете об инциденте во Врбетице о российских агентах. Он назвал это серьезными, но не доказанными подозрениями в адрес России.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, в результате которого погибли два человека. Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры МИД РФ объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.