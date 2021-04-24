Лукашенко рассказал, что на его убийство было выделено $10 млн.

Президент Белоруссии заявил, что организаторы покушения на белорусского лидера выделили $10 млн. на его убийство. Об этом сообщает «БелТА».

Президент рассказал о сценарии, согласно которому вооруженные люди должны были напасть на загородную резиденцию президента, при этом «на уничтожение резиденции вместе с главой государства выделялось 10 млн долларов, а на снайпера – миллион долларов».

Кроме того, организаторы покушения планировали устранение Лукашенко на параде 9 мая, говорится в сообщении.

17 апреля в Федеральной службе безопасности (ФСБ) сообщили о задержании двух человек, готовивших переворот в Белоруссии. Там рассказали, что переворот в республике планировалось осуществить в Минске 9 мая во время Парады Победы.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о задержании группы, которая планировала покушение на него и его детей.