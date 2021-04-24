В США оценили результат санкций против России

Результаты введения новых американских санкций против России близки к ожиданиям Белого дома, заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх в интервью агентству Reuters.

«Наше намерение состояло в том, чтобы действовать пропорционально и быть целенаправленными в нашем подходе, а также сигнализировать о том, что у нас есть возможность нанести гораздо более высокий ущерб, если Россия продолжит свое поведение. Результаты пока довольно близки к тому, на что мы надеялись», – рассказал Сингх.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении России. Санкции введены против 16 организаций и 16 физлиц, якобы связанных с приписываемым РФ вмешательством в американские выборы. США также приняли решение выслать 10 российских дипломатов. Кроме того, Минфин США запретил компаниям скупать российский госдолг у ЦБ РФ, Минфина и ФНБ.

Москва неоднократно отвергала обвинения Вашингтона. 21 апреля российский МИД вручил заместителю посла США в России ноту об объявлении десяти сотрудников американского посольства персонами нон грата. В российском ведомстве подчеркнули, что со стороны Москвы последуют новые ответные меры на последние «незаконные» антироссийские санкции Вашингтона.

Кроме того, американский посол в Москве Джон Салливан по рекомендации российской стороны уехал в Вашингтон на консультации.